Порошенко поблагодарил ЕС за принятие резолюции по Азовскому морю

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за принятие резолюции по Азовскому морю. Об этом он написал в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что действия России будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. «Евросоюз совместно с Украиной будут противодействовать «ползучей аннексии» Россией Азовского моря и нарушению свободы судоходства», — отметил он. Порошенко также поблагодарил членов Европарламента за призывы ввести дополнительные антироссийские санкции из-за действий в Азовском море и Керченском проливе и выразил надежду, что они будут реализованы.

25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Документ предполагает усиление антироссийских санкций в случае эскалации ситуации. В нем также содержится пункт о создании должности спецпосланника ЕС по Крыму и Донбассу, в юрисдикцию которого будет входить ситуация в Азовском море.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что милитаризация Азовского моря может дестабилизировать обстановку в Черноморском регионе. Она отметила, что Россия недавно начала развертывание военных судов в этом районе и Украина частично отреагировала увеличением военного присутствия.