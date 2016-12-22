Трамп ответил на статью о прослушке своего телефона

Президент США Дональд Трамп назвал статью газеты The New York Times (NYT) о том, что Россия и Китай занимаются прослушкой его телефона, фальшивой и настолько неверной, что у него нет времени ее исправлять. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я пользуюсь только государственными стационарными телефонами и у меня только один правительственный мобильный телефон, которым я редко пользуюсь», — написал Трамп. Президент добавил, что редко пользуется мобильным телефоном, а когда все же звонит по нему, то делает это с разрешения властей.

Накануне источники NYT сообщили, что российские и китайские спецслужбы прослушивают незащищенный iPhone Трампа. По словам собеседников газеты, его помощники неоднократно указывали на опасность использования iPhone, но Трамп не отказался от своего смартфона.