Кремль ответил на сообщения о прослушке Трампа российскими спецслужбами

Публикация NYT о том, что российские спецслужбы прослушивают президента США, свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности, заявил Дмитрий Песков

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Кремль относится «с юмором» к опубликованной в The New York Times информации о том, что Россия занимается прослушкой американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«К таким публикациям относимся уже с юмором. Сожалеем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности», — сказал он.

На вопрос, поступают ли в Кремль основанные на прослушке разведданные, Песков ответил, что по этому поводу лучше обратиться к американской газете.

«Наверное, она обладает детальной информацией на этот счет, которая может являться основанием для публикации», — добавил пресс-секретарь президента.

Речь идет о статье, которая была опубликована накануне, 24 октября. По данным источников NYT, помимо российских шпионов разговоры американского президента со старыми друзьями, для которых он использует свой незащищенный iPhone, подслушивают и китайские разведчики. Собеседники указывают, что помощники Трампа не раз предупреждали его об опасности пользования iPhone, однако глава государства к их словам не относится всерьез и не отказывается от смартфона.

Китай, уточняет газета, использует полученные данные для влияния на политику США. Россия такой тактики не придерживается из-за «предполагаемой близости» Трампа к президенту Владимиру Путину, пояснил один из чиновников в разговоре с изданием.