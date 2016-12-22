Сечин заявил об интересе BP к новым проектам «Роснефти»

В британской нефтегазовой компании BP рассматривают возможность участия в новых проектах «Роснефти», заявил на Евразийском экономическом форуме в Вероне глава российской компании Игорь Сечин, сообщает ТАСС.

«Наш крупный акционер и многолетний деловой партнер — компания BP — напрямую вошла в несколько проектов «Роснефти» в России, такие как «Таас-Юрях» и «Ермак», и рассматривает возможность вхождения в ряд новых проектов», — заявил глава «Роснефти».

Представитель BP в России Владимир Буянов сообщил РБК, что компания заинтересована и готова развивать сотрудничество с «Роснефтью», соблюдая все действующие ограничения. «Сделка по ее вхождению в СП по Харампуровскому месторождению, как мы ожидаем, будет закрыта до конца этого года», — сказал он.

В апреле журнал Forbes поместил BP на 14-е место в рейтинге крупнейших покупателей российской нефти. По данным издания, британская компания приобрела 5,3 млн т нефти на сумму $2,1 млрд. С 2013 года BP принадлежит 19,75% акций «Роснефти». В том же году глава BP Роберт Дадли вошел в совет директоров «Роснефти».