Forbes составил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти

За год сразу на десять позиций в рейтинге поднялась компаний Rosneft Trading, стоимость проданной через нее нефти превысила $8,3 млрд против $1,7 млрд годом ранее

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Журнал Forbes представил очередную версию рейтинга крупнейших покупателей российской нефти. Топ-20, как и годом ранее, возглавил подконтрольный ЛУКОЙЛу швейцарский трейдер Litasco. Эксперты Forbes отмечают, что, несмотря на то что «Башнефть» была продана «Роснефти», Litasco пока сохранил контракты с «Башнефть-Полюс» и в 2017 году продал 1,8 млн т нефти с месторождений имени Требса и Титова. Общая стоимость контрактов Litasco составила $12,9 млрд, тогда как годом ранее было $9,3 млрд, объем закупок увеличился с 32,9 млн до 35,9 млн т.

Второе место в рейтинге сохранила China National United Oil Corporation (Chinaoil), считающаяся одним из крупнейших контрагентов «Роснефти». Общая стоимость контрактов Chinaoil за год выросла с $8,3 млрд до $11 млрд, а объем закупок — с 27,6 млн до 28,9 млн т.

На третье место по итогам 2017 года вырвалась Rosneft Trading. Увеличив сумму своих контрактов сразу на $6,6 млрд (с $1,7 млрд до $8,3 млрд), а объем закупок на 16,4 млн т (с 5,8 млн т до 22,2 млн т), компания поднялась в рейтинге Forbes сразу на десять позиций (годом ранее у нее было 13-е место).

На четвертом месте в рейтинге осталась «дочка» французской Total — Total Oil Trading SA (TOTSA), через которую Total закупает нефть у «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Роснефти». По сравнению с предыдущим годом общая стоимость контрактов TOTSA выросла на $1,5 млрд (с $5,7 млрд до $7,2 млрд), а объем закупок сократился на 1,2 млн т (с 20,3 млн т до 19,1 млн т).

На пятое место в рейтинге поднялась (с восьмого годом ранее) трейдинговая «дочка» российской «Татнефти» Tatneft Europe AG. В 2017 году компания нарастила объем закупок на 2,3 млн т (с 10.3 млн т до 12,6 млн т), а стоимость контрактов — на $1,7 млрд (с $2,9 млрд до $4,6 млрд).

Кроме того, в топ-20 крупнейших покупателей российской нефти вошли Shell Trading, Glencore, Orlen, QHC Trading, Vitol, Sakhalin Energy, Concept Oil Services, British Petroleum, Unipec Asia Company, Trafigura, Eni Trading & Shipping, ChemChina, а также белорусские Мозырский НПЗ, «Нафтан» и Белорусская нефтяная компания.