Температура воздуха в Москве и Петербурге побила столетние рекорды

Температура воздуха 18 октября в Москве и Санкт-Петербурге побила рекорды вековой давности. Об этом РБК сообщили синоптики.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на базовой метеостанции на ВДНХ к 14:00 воздух прогрелся до 17,9 градуса. Это стало абсолютным рекордом за прочти 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.

«Не устоял прежний рекорд от 1967 года — 17,5 градуса», — отметила она.

Позднякова добавила, что об окончательной цифре можно будет узнать вечером, по данным максимального термометра. Она допустила, что 18 октября может оказаться и самым теплым днем в этом месяце.

Главный петербургский синоптик Александр Колесов сообщил РБК, что в городе температура воздуха достигла 16,6 градуса. Предыдущий рекорд был в 1918 году, когда воздух прогрелся до 15,2 градуса. По словам Колесова, уже с завтрашнего дня в Петербурге будет холодать.

«Сегодняшний день — последний день бабьего лета», — добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бабье лето закончится 20 октября. По его словам, температура упадет на 4–5 градусов и составит 10 градусов тепла. При этом возможны осадки.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что в последние выходные октября в Москве возможен первый снег.