Путин рассказал о причинах начала Россией операции в Сирии

Президент Владимир Путин заявил, что Россия начала операцию в Сирии из-за угрозы терроризма. Об этом глава государства заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Он (терроризм), конечно, представляет и для нашей страны очень большую угрозу. Именно поэтому мы начали активные операции в Сирии», — сказал Путин. По его словам, терроризм также представляет угрозу для соседних государств.

Президент добавил, что глобально Россия терроризм не победила, но этому явлению удалось нанести «колоссальный урон».

17 сентября Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявили о решении создать в сирийском Идлибе демилитаризованную зону глубиной 15–20 км. Также стороны договорились не проводить в регионе военную операцию. Как заявил позднее Путин, есть все основания полагать, что в Сирии удастся обойтись без крупномасштабных боевых действий. Он добавил, что турецкая сторона выполняет свою часть обязательств.

Операция Вооруженных сил России началась в Сирии в 2015 году. 11 декабря 2017 Путин на базе Хмеймим приказал приступить к выводу группировки войск. При этом на территории Сирии остается российский контингент.