В МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения

Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД предложило оснащаться огнестрельное оружие специальными датчиками движения, чтобы, в том числе, эффективнее бороться с инцидентами похожими на нападение в колледже Керчи. Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации Андрей Цуканов, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что похожие датчики работают на машинах, которые подают сигнал SOS, когда аппарат фиксируют удар. Цуканов рассказал, что пока предложения по установке таких датчиков в оружие озвучено в диссертационном исследовании. Инициатива будет обсуждаться после того, как диссертация будет принята в 2019 году. Он пояснил, что также ее обсудят с представителями Росгвардии.



В «Специальной технике и связи» предлагают установить такой датчик в приклад или корпус во время изготовления оружия, а выпущенное — оснащать, когда его владелец придет продлевать лицензию. С помощью таких аппаратов оператор сможет отслеживать перемещение оружия с момента, как его достанут из сейфа. Кроме того, охрана получит сигнал, когда его владелец подойдет к местам массового скопления людей, школам, детским садам и подобным зданиями. При подозрении сотрудники правоохранительных органов смогут остановить человека с оружием, потому что им будет известен его маршрут.

Цуканов отметил, что такой датчик будет стоить как самый дешевый мобильный телефон с выходом в интернет, потому что аппарат работает по такому же принципу.



В политехническом колледже Керчи 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу студент четвертого курса Владислав Росляков. В результате погиб 21 человек, в том числе и стрелок, который покончил с собой. Всего пострадали 73 человека. В среду, 24 октября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал ужесточить контроль над оружием.