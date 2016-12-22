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«Коммерсантъ» сообщил о намерении ЛУКОЙЛа продать электростанции
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«Коммерсантъ» сообщил о намерении ЛУКОЙЛа продать электростанции
Бизнес, 06:57
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«Коммерсантъ» сообщил о намерении ЛУКОЙЛа продать электростанции
ЛУКОЙЛ ведет переговоры с «Интер РАО» о продаже своих активов в электрогенерации. Это уже не первая попытка совершить такую сделку
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

ЛУКОЙЛ уже не в первый раз пытается продать электростанции на юге России, полученные компанией при реформе РАО ЕЭС, сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания она ведет на эту тему переговоры с «Интер РАО», однако пока стороны далеки от договоренностей.

Собеседник газеты сообщил, что ранее ЛУКОЙЛ уже вел переговоры по поводу продажи своих электростанций, однако до сих пор завершить сделку не удавалось. Объясняется это в том числе тем, что нефтяная компания ранее пыталась увеличить стоимость своих активов из-за новых энергоблоков. Без них энергоактивы фактически работают в ноль.

Помимо этого, как отмечает издание, даже в случае успеха на переговорах есть риск, что сделку не одобрит «Роснефтегаз», который владеет 27,63% акций «Интер РАО» из-за «специфических взаимоотношений между Вагитом Алекперовым и Игорем Сечиным.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: ЛУКОЙЛ , «Интер РАО»
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