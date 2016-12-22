В Киеве снова запретили продавать алкоголь ночью

Киевский горсовет запретил продажу пива, вина, крепких и слабоалкогольных спиртных напитков в магазинах украинской столицы с 23:00 до 10:00 по местному времени. Р​ешение вступает в силу с 24 октября. Об этом сообщается на сайте горсовета.

При этом в кафе, ресторанах и барах можно будет купить алкоголь и ночью. Выполнение запрета будет контролировать департамент городского благоустройства, нарушителей ждет административное наказание. В мэрии считают, что новые правила помогут уменьшить объемы употребления спиртного в Киеве, что снизит уровень преступности и смертности, а также повысит продолжительность жизни граждан.

«На этот раз мы доведем дело до конца, потому что действуем исключительно в рамках действующего законодательства. Город выполнил волю киевлян, которые неоднократно обращались с соответствующей просьбой», — сообщил соавтор закона, депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

В сентябре 2016 года Киевский горсовет уже пытался ограничить продажу спиртного ночью, сообщает «Укринформ». Однако в декабре 2016 года Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины признало это решение незаконным и обязало отменить его в течение месяца.

Судебные разбирательства с комитетом длились до сентября 2017 года, когда киевские власти повторно ввели запрет на продажу спиртного в ночное время. В ноябре антимонопольщики вновь признали введенный запрет незаконным.