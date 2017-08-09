На Украине повысили минимальную розничную цену на водку

Кабинет министров Украины повысил минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 14,0–19,41%. Соответствующее постановление было принято на заседании кабмина 9 августа, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным «РБК Украина», минимальная цена пол-литровой бутылки вырастет почти на 10 грн и составит 79,55 грн (около $3).

Кроме того, вырастут цены на виски, ром и джин — 6,5–6,6%, подорожает коньяк (бренди) — на 12,3–29,1%, а также вина с добавлением спирта и игристые — на 7,1–13,3%.

Министерство экономического развития и торговли Украины объяснило повышение цен ростом акцизного сбора на большую часть алкогольных напитков, при этом минимальные цены на алкоголь не повышались с ноября.

«Чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшить долю теневой экономики, кабинет министров повысил минимальные цены на алкоголь», — говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу через десять дней после публикации.

В июле Генпрокуратура Украины и налоговая милиция провели обыски на 41 спиртовом заводе. По словам замглавы Государственной фискальной службы Сергея Билана, спецоперация была направлена на пресечение производства и распространения контрафактного алкоголя.