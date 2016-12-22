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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2019–2021 годы
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2019–2021 годы
Экономика, 12:17
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2019–2021 годы

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Уведомление опубликовано в электронной базе данных нижней палаты.

Как уточняет «Интерфакс» в этом году в бумажном виде в Госдуму вносят сам законопроект и пояснительную записку к нему, а также основные направления бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития России и законопроекты, предоставляющиеся одновременно с проектом федерального бюджета. Остальные материалы будут внесены в электронном виде.

Правительство увеличит финансирование кремлевских лагерей на 103 млн руб.
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Профицит бюджета в процентах к ВВП составит в 2019 году 1,8%, в 2020-м — 1,1%, в 2021-м — 0,8%. В 2019 году учитывается объем ВВП в размере 105,82 трлн руб., инфляция — 4,3%. В 2020 году ВВП закладывается на уровне 110, 732 трлн руб., инфляция не выше 3,8%. В 2021 году учитывается ВВП 118,409 трлн руб. и инфляция 4%.

20 сентября РБК писал, что, согласно проекту федерального бюджета, правительство резко увеличит бюджетные ассигнования на материальную мотивацию чиновников. Документом предлагается зарезервировать на эти цели 138, 6 млрд руб. в 2019 году и 208,9 млрд руб. в 2020 году.

Теги: Правительство , Госдума , Бюджет
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