Глава Минтруда рассказал о беспрецедентном росте зарплат россиян

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что российские зарплаты растут «беспрецедентными темпами», увеличившись на 11% в этом году. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», — сказал министр.

Президент Владимир Путин в марте 2018 года подписал закон, по которому минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом, достигнув 11 163 руб. Закон вступил в силу с 1 мая.

МРОТ должен ежегодно устанавливаться на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года или выше, если величина прожиточного минимума опустилась ниже уровня предыдущего года. В сентябре правительство предложило увеличить МРОТ до 11 280 руб.