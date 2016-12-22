Суд в Карелии назначил наказание умершему шесть лет назад человеку

Прокуратура Карелии отменила решение мирового суда Прионежского района республики, назначившего административное наказание умершему шесть лет назад человеку. Об этом сообщается на сайте карельской прокуратуры.
В январе 2017 года сотрудники ГИБДД остановили в Прионежском районе автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Мужчина предъявил водительское удостоверение, которое, как оказалось, принадлежало умершему шесть лет назад человеку.
Подлинность документа не вызвала сомнений у сотрудников ГИБДД, так как водитель «имел внешнее сходство с умершим». После этого районный мировой суд назначил административное наказание человеку, фамилия и имя которого были указаны в водительских правах.
Прокуратура провела проверку и опротестовала постановление суда, впоследствии его отменили.