Суд арестовал попытавшегося убить сварщика на полярной станции инженера

Василеостровский суд Санкт-Петербурга поместил до 8 декабря под домашний арест Сергея Савицкого, обвиняемого в попытке убийства (ст. 105 УК) на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в мессенджере «ТамТам».
Как пишет «Фонтанка», 54-летний Савицкий работает инженером Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. По версии следствия, мужчина 9 октября в ходе конфликта ударил ножом 52-летнего сварщика в столовой на станции. Пострадавший получил ранение в область грудной клетки, сварщика в тяжелом состоянии доставили в Чили, где ему оказывают медпомощь.
Пресс-служба петербургских судов подчеркивает, что Савицкий не возражал против домашнего ареста. Как отмечает «Фонтанка», инженер проживает в поселке Парголово, входящем в состав Санкт-Петербурга, сварщик — из города Тихвина Ленинградской области.
Антарктическая станция «Беллинсгаузен» была построена в феврале 1968 года, она является самой северной российской станцией в Антарктиде.