Чистая прибыль Deutsche Bank в третьем квартале упала на 65%

Немецкий Deutsche Bank в третьем квартале 2018 года получил чистую прибыль в размере €229 млн, что на 65% меньше показателей за этот же период в 2017 году, сообщается на сайте банка.

В то же время выручка банка по сравнению с третьим кварталом 2017 года снизилась на 9% и составила €6,2 млрд. Всего же за первые девять месяцев 2018 года этот показатель составил €19,2 млрд, что на 5% ниже, чем в прошлом году.

«Эти результаты — еще одна контрольная точка на нашем пути к становлению устойчиво прибыльным банком», — сказал глава Deutsche Bank Кристиан Сьюинг, отметив, что в третьем квартале 2018 года прибыль банка до вычета налогов составила €506 млн. Он также подчеркнул, что банк впервые с 2014 года стал на «путь к прибыльности».

В сентябре источники газеты Handelsblatt сообщили, что Deutsche Bank рассматривает возможность слияния не только со вторым по величине банком страны — Commerzbank, но и швейцарским UBS.