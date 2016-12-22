СМИ узнали о возможном слиянии швейцарского UBS с Deutsche Bank

Deutsche Bank обсуждает возможность слияния с крупнейшим швейцарским банком UBS. Вопрос поднимался на переговорах по объединению финансового конгломерата с его основным конкурентом в ФРГ Commerzbank, выяснила Handelsblatt

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Крупнейший банк Германии ​Deutsche Bank наряду с возможным слиянием со своим основным конкурентом в ФРГ, вторым по величине банком в стране Commerzbank, рассматривает вопрос объединения с другими финансовыми организациями, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собеседников в финансовых кругах. По ее данным, этой осенью представители Deutsche Bank обсудили возможность слияния с крупнейшим швейцарским банком UBS.

Вопрос, по информации источников издания, был поднят на ежегодном собрании акционеров Deutsche Bank в середине сентября. На нем наблюдательный совет банка обсудил стратегию кредитной организации и обговорил целый ряд сценариев, некоторые из которых включали в себя слияние Deutsche Bank с различными партнерами. Больше всего внимания во время презентации стратеги кредитной организации уделили возможному слиянию немецкого банка с его основным конкурентом в Германии, банком Commerzbank, а также предполагаемому объединению со швейцарским банком UBS.

Комментировать эту информацию в Deutsche Bank немецкой газете не стали.

О возможном слиянии крупнейшего немецкого банка с Commerzbank со ссылкой на собственные источники еще в июне сообщил Bloomberg. Такая сделка, как указывали собеседники агентства, может помочь обоим финансовым концернам выйти из затяжного кризиса. Позже, в сентябре, Bloomberg узнал о том, что реализацию подобного объединения поддерживает и правительство Германии.

Однако акционеры такому сценарию, как указывало агентство, были не рады. Из-за продолжающегося снижения стоимости акций Deutsche Bank они, опасаясь дополнительного сокращения своей доли, выражали недовольство перспективами слияния. С начала года капитализация финансовой организации упала на 39%, опустившись до уровня в €19,9 млрд. В аналогичной ситуации оказался и Commerzbank — его капитализация с начала 2018 года упала на 24%, оказавшись на уровне €11,9 млрд.

Вариант слияния с UBS «выделяется с экономической точки зрения», говорят источники Handelsblatt. Швейцарская кредитная организация и Deutsche Bank «хорошо дополняют друг друга в области инвестиционного банкинга и управления капиталом», отмечают источники. Но в реальности, по их мнению, скорее всего, Deutsche Bank объединится с Commerzbank, а не UBS. Последний после финансового кризиса сосредоточился на управлении активами и к настоящему времени уже преодолел все последствия, в то время как Deutsche Bank находится только в середине пути к своему восстановлению​. Таким образом, при слиянии крупнейший немецкий банк явно станет младшим партнером, отмечает Handelsblatt.