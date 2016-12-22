Bloomberg показал карту с «нейтральным» Крымом

Агентство Bloomberg опубликовала карту, на которой не обозначена территориальная принадлежность Крыма. Карта выложена на странице агентства в Twitter.

Bloomberg представил карту о выборах в странах с развивающейся экономикой. Зеленый цветом обозначены государства, в которых должны пройти выборы в 2018 году, желтым — в 2019-м, а темно-серым цветом, там, где выборы уже прошли. Украина на карте окрашена в желтый цвет, Россия — в темно-серый. При этом Крым обозначен в светло-сером цвете.Крым вошел в состав России весной 2014 года. Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что Крым был присоединен на законных основаниях.

В мае Министерство культуры Франции на своей интерактивной карте об акции «Ночь музеев — 2018» назвало Севастополь российским городом. В акции принимал участие Севастопольский художественный музей имени М.П.Крошицкого, в подписи к нему указывался адрес: Севастополь, Российская Федерация. Позднее эта информация была исправлена на: Севастополь, Украина. Позднее в Минкультуры Франции объяснили такой инцидент ошибкой и отметили, что геолокализация на карте обозначается автоматически.