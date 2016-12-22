«Интеррос» увеличил долю в «Норникеле» до 34%

Частная инвестиционная компания «Интеррос» Владимира Потанина увеличила свою долю в «Норникеле» до 34%, рассказал Потанин в интервью газете «Коммерсантъ».

«Сейчас у нас около 34%», — сообщил основатель «Интерроса», отметив, что дальнейшая покупка акций «Норникеля» будет зависеть от «появления альтернативных проектов и конъюнктуры рынка металлов».

Ранее, 18 октября, источники РБК рассказали, что бизнесмены Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов решили не продавать свою долю (6,3% акций) в «Норникеле» по рыночной цене.

Абрамович и его партнеры стали акционерами «Норникеля» в 2012 году. Тогда же было заключено соглашение, согласно которому Crispian Investments Абрамовича обязалась в течение пяти лет не снижать свою долю в «Норникеле» до уровня менее 2,5%. В декабре 2017 года «Интеррос» предложил выкупить 3,99% акций «Норникеля», принадлежащих Crispian Investments, за $1,47 млрд.

Однако покупку оспорила UC Rusal Олега Дерипаски — в июне Высокий суд Лондона признал сделку недействительной, поскольку предложение о покупке сделала структура Потанина, что противоречит акционерному соглашению. Кроме того, «Интеррос» обязали вернуть 2,1% акций «Норникеля», приобретенных у Crispian Investments за $772,3 млн.