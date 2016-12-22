ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,13 65,02 EUR Нал. 75,78 74,60 USD Бирж. 65,60 +0,08 EUR Бирж. 75,13 +0,02 USD ЦБ. 65,31 +0,00 EUR ЦБ. 74,86 -0,51 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6600,30 +28,90 IMOEX 2319,32 +0,60% RTSI 1114,22 +0,67% Brent 76,22 -1,01% DJIA 25191,43 -0,50% Nasdaq 7439,12 -0,40%
Прививки от гриппа сделали 27% россиян
Лента новостей
«Интеррос» увеличил долю в «Норникеле» до 34% 10:12, Бизнес Во Владимирской области произошел прорыв магистрального газопровода 10:02, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 10:01, РБК и FW Raiffeisen Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» в Черном море 09:55, Бизнес Директор ЦРУ потребовала у Турции записи по делу Хашкаджи 09:46, Политика Как производитель «советских» шпрот сумел протиснуться на рынок США 09:41, Потребрынок  Певицу Светлану Лободу госпитализировали 09:31, Общество Как производят качественное и доступное мясо в России 09:30, РБК и Мираторг Игра в глобализацию: tinyBuild выводит игры из СНГ на глобальный рынок 09:26, Технологии и медиа Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве 09:19, Общество Депутаты из Приморья пожаловались на давление из-за подписей за Кожемяко 09:03, Политика Бывшего министра обороны и экономики Греции арестовали за коррупцию 09:02, Политика Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 09:00, РБК и Canon Сергей Кузнецов переназначен главным архитектором Москвы: что он построил 09:00, Недвижимость  Эквадор отказался вести переговоры с Лондоном о судьбе Ассанжа 08:56, Общество Самолет с маркировкой Люфтваффе упал на шоссе под Лос-Анджелесом 08:52, Общество В Красноярске возбудили дело о мошенничестве на 153 млн руб. в банке АТБ 08:35, Общество Прививки от гриппа сделали 27% россиян 08:31, Общество «Ессентуки» попросили Минпромторг ввести маркировку минералки 08:30, Бизнес Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 08:20, РБК и Инвитро Патрушев призвал ужесточить контроль над оружием после стрельбы в Керчи 08:16, Общество Почему акции корпорации 3M пошли вниз 08:09, Quote Начался суд над ограбившей коттеджи в Подмосковье на ₽150 млн бандой 08:00, Общество Facebook радикально изменил приложение Messenger 07:37, Технологии и медиа Эксперты предупредили о росте ставок аренды в ТЦ из-за дефицита площадей 07:30, Бизнес Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 07:20, РБК и Экспострой на Нахимовском ЦБ предложил ограничить ставки по потребительским займам 07:00, Финансы Патрушев заявил о росте террористической активности в Сибири 06:58, Политика
Прививки от гриппа сделали 27% россиян
Общество, 08:31
0
Прививки от гриппа сделали 27% россиян

Вакцинацию от гриппа в России, по данным на 22 октября, прошли 39,2 млн человек, это 27% населения страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что прививки за счет бюджета сделали 25,2 млн взрослых и 9,9 млн детей. Вакцинацию на средства из других источников прошли свыше 4 млн человек, при этом прививки 2,7 млн из них оплатили работодатели.

На неделе с 15 по 21 октября в России зафиксирована низкая заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), добавили в Роспотребнадзоре.

СМИ сообщили о заражении жителя Китая птичьим гриппом
Общество

«По результатам мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ установлено, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии», — сообщили в ведомстве.

В конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первая волна заболеваемости гриппом ожидается в середине осени. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018–2019 годах в основном прогнозируется распространение гриппа В и гриппа А, в частности его подтипов H3N2 и H1N1.

Теги: грипп , вакцинация , Роспотребнадзор
Главное
Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» в Черном море Бизнес
Материалы по теме
СМИ сообщили о заражении жителя Китая птичьим гриппом Общество
Роспотребнадзор анонсировал горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter