Прививки от гриппа сделали 27% россиян

Вакцинацию от гриппа в России, по данным на 22 октября, прошли 39,2 млн человек, это 27% населения страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что прививки за счет бюджета сделали 25,2 млн взрослых и 9,9 млн детей. Вакцинацию на средства из других источников прошли свыше 4 млн человек, при этом прививки 2,7 млн из них оплатили работодатели.

На неделе с 15 по 21 октября в России зафиксирована низкая заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), добавили в Роспотребнадзоре.

«По результатам мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ установлено, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии», — сообщили в ведомстве.

В конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первая волна заболеваемости гриппом ожидается в середине осени. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018–2019 годах в основном прогнозируется распространение гриппа В и гриппа А, в частности его подтипов H3N2 и H1N1.