В Роспотребнадзоре назвали время первой волны гриппа

Начало сезона заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени, передает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Первая волна [заболеваемости] будет в середине осени», — сказала она.

Глава ведомства уточнила, что это стандартные ежегодные оценки, точнее тренд будет понятен, когда медики начнут регистрировать первых заболевших.

Всемирная организация здравоохранения ожидает в 2018–2019 годах в основном грипп В и грипп А H3N2 и H1N1.

Ежегодный подъем заболеваемости негриппозным ОРВИ происходит в сентябре после возвращения людей из отпусков. Волна заболеваемости гриппом начинается позднее, его пики приходятся на январь—март.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за последние 20 лет, с 1997 по 2017 год, число заболевших гриппом россиян сократилось в 148 раз, с 5174 заболевших на 100 тыс. населения до 35 человек на 100 тыс. Число привитых от гриппа за это время увеличилось в 13,5 раза, с 5 млн в 1997 году до 67,4 млн в 2017 году.