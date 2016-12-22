СМИ сообщили о заражении жителя Китая птичьим гриппом

В Гонконге зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6, заразившимся стал 22-летний мужчина из города Гуанчжоу. Об этом сообщает гонконгский телеканал RTHK.

Как отмечает Sina, заразившийся проживал в городском районе Байюнь. Перед появлением симптомов заболевания мужчина контактировал с домашней птицей.

По данным RTHK, первые симптомы болезни проявились 25 сентября, на следующий день мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В марте Роспотребнадзор сообщал, что в Китае были обнаружены штаммы птичьего гриппа H7N9 и H5N7. В сентябре ученые из НПО «Микроген» разработали новую «живую» вакцину против вируса H7N9.

Птичий грипп — острая вирусная инфекция, которая поражает органы пищеварения и дыхания. Считалось, что вирус может передаваться только от птицы к птице, однако первый случай заражения человека птичьим гриппом впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году.