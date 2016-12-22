Мертвую женщину пытались вывезти из России на Украину под видом пассажира

Из России на Украину пытались провезти мертвую женщину, выдавая ее за живого пассажира. Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
По его словам, инцидент произошел на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. На Украину пытался проехать автомобиль Ford с российскими госномерами. За рулем находился гражданин России, а на пассажирском сидении ехал гражданин Украины — сын водителя.
«При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек», — написал он.
Позднее выяснилось, что женщина является супругой водителя Ford. Он предоставил пограничникам свидетельство о ее смерти. Россиянин, как отметил Слободян, намеревался похоронить жену в Запорожской области.
При этом спикер украинской Госпогранслужбы подчеркнул, что российские пограничники в пункте пропуска «Нехотеевка» «не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного», выпустив автомобиль с территории России.