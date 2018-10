Пользователи массово пожаловались на сбои в работе сервисов Apple

Пользователи продукции Apple столкнулись с проблемами в работе некоторых сервисов компании. Об этом свидетельствуют данные на сайте Apple в разделе «Состояние системы».

Юзеры жалуются на более низкую, чем обычно, скорость работы ряда сервисов. В частности, пользователи указывают на проблемы в работе облачного сервиса хранения информации iCloud, включая все его компоненты (почта, контакты, календарь, заметки, напоминания и др.).

Кроме того, замедление в работе наблюдается в еще ряде функций — «Back to My Mac», «Find My Friends», «Mail Drop» и «Photos».

Пока руководство и технический департамент Apple никак не отреагировали на жалобы пользователей и не назвали причины сбоя.