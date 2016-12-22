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Болельщики ЦСКА и «Ромы» устроили несколько драк перед матчем в Риме
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Болельщики ЦСКА и «Ромы» устроили несколько драк перед матчем в Риме
Общество, 23 окт, 23:50
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Болельщики ЦСКА и «Ромы» устроили несколько драк перед матчем в Риме

Болельщики московского ЦСКА приняли участие в нескольких драках с фанатами «Ромы» перед матчем этих команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, который в настоящее время проходит в Риме. Об этом сообщает Ansa.

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По данным агентства, одна из драк произошла возле моста Дука-д'Аоста​ возле Олимпийского стадион. После инцидента, как отмечает Ansa, были задержаны 15 фанатов «Ромы». Еще одно столкновение произошло на площади Манчини, которая расположена​ на противоположном от Олимпийского стадиона берегу реки Тибр. В результате этой драки полицейские задержали двоих россиян и одного итальянца, которые были доставлены в участок.

По информации агентства, в столкновении фанатов возле моста ножевое ранение получил один московский болельщик, еще двое получили серьезные травмы от ударов.​ В свою очередь российское посольство в Италии опровергло информацию о ножевом ранении болельщика ЦСКА во время драки перед игрой с «Ромой».

При обрушении эскалатора в римском метро пострадали 30 фанатов ЦСКА
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«Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы. Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности», — заявили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что болельщик из России отделался небольшой травмой и отказался от госпитализации. В настоящее время, как отметили в ведомстве, пострадавший находится на стадионе и смотрит матч.

Встреча московского ЦСКА и «Ромы» в эти минуты проходит на Олимпийском стадионе в Риме. Столичные армейцы к 78-й минуте матча уступают в счете 0:3.

Перед игрой 30 болельщиков ЦСКА пострадали в метро при крушении эскалатора. Инцидент произошел на станции Repubblica. По словам очевидцев, фанаты столичной команды начали прыгать на эскалаторе, в результате чего произошел сбой в механизме. Эскалатор набрал высокую скорость, а затем резко остановился. Люди, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за поручни. Некоторые из фанатов застряли между пластинами механизма.

Теги: ЦСКА , драка болельщиков , Лига Чемпионов
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