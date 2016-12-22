Болельщики ЦСКА и «Ромы» устроили несколько драк перед матчем в Риме

Болельщики московского ЦСКА приняли участие в нескольких драках с фанатами «Ромы» перед матчем этих команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, который в настоящее время проходит в Риме. Об этом сообщает Ansa.
По данным агентства, одна из драк произошла возле моста Дука-д'Аоста возле Олимпийского стадион. После инцидента, как отмечает Ansa, были задержаны 15 фанатов «Ромы». Еще одно столкновение произошло на площади Манчини, которая расположена на противоположном от Олимпийского стадиона берегу реки Тибр. В результате этой драки полицейские задержали двоих россиян и одного итальянца, которые были доставлены в участок.
По информации агентства, в столкновении фанатов возле моста ножевое ранение получил один московский болельщик, еще двое получили серьезные травмы от ударов. В свою очередь российское посольство в Италии опровергло информацию о ножевом ранении болельщика ЦСКА во время драки перед игрой с «Ромой».
«Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы. Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности», — заявили в дипмиссии.
В посольстве уточнили, что болельщик из России отделался небольшой травмой и отказался от госпитализации. В настоящее время, как отметили в ведомстве, пострадавший находится на стадионе и смотрит матч.
Встреча московского ЦСКА и «Ромы» в эти минуты проходит на Олимпийском стадионе в Риме. Столичные армейцы к 78-й минуте матча уступают в счете 0:3.
Перед игрой 30 болельщиков ЦСКА пострадали в метро при крушении эскалатора. Инцидент произошел на станции Repubblica. По словам очевидцев, фанаты столичной команды начали прыгать на эскалаторе, в результате чего произошел сбой в механизме. Эскалатор набрал высокую скорость, а затем резко остановился. Люди, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за поручни. Некоторые из фанатов застряли между пластинами механизма.