Под Рязанью столкнулись «КамАЗ» и пассажирский микроавтобус

В Рыбновском районе Рязанской области столкнулись микроавтобус Citroen и грузовой автомобиль «КамАЗ», сообщили РБК в пресс-службе МЧС по региону.

ДТП произошло на 162-м километре трассы М5 «Урал». «Информация поступила 23 октября в 17 часов 40 минут. Произошло ДТП с участием микроавтобуса Citroen и грузового автомобиля «КамАЗ». Имеются пострадавшие», — сказали в пресс-службе.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав, в результате ДТП пострадали девять человек, из них восемь были госпитализированы.

21 октября в Дмитровском районе Подмосковья столкнулись автобус и маршрутка. В результате ДТП погибли четыре человека, еще десять пострадали. По данным полиции, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.