Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой и автобусом в Подмосковье

В Дмитровском районе Подмосковья на трассе А-108 (кольцевая дорога Московской области) столкнулись автобус и маршрутка, погибли четыре человека, еще десять пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Лобовое столкновение автобуса и микроавтобуса произошло на 18-м километре трасы в 17:40, уточнили в полиции. «По предварительным данным, четыре человека погибли, еще десять пострадали, на месте работают сотрудники полиции, причины произошедшего выясняются», — сообщили в ведомстве.
В результате столкновения маршрутка перевернулась на бок, следует из сообщения МЧС по области, опубликованного на официальном сайте. В ведомстве добавили, что из-за ДТП движение на участке дороги затруднено по одной полосе. К ликвидации последствий привлечены 21 сотрудник МЧС, четыре единицы техники.
РБК направил запрос в министерство здравоохранения Московской области
В октябре произошло уже два крупных ДТП с автобусами. 11 октября в Чекбоксарском районе Чувашии пассажирский микроавтобус столкнулся с самосвалом, погибли 11 человек. 5 октября автобус и маршрутка столкнулись в Тверской области у поселка Некрасово, погибли 13 человек.
После этих происшествий ГИБДД объявила о начале проверки маршрутов движения автобусов и планах провести рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений.