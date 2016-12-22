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В Кремле заявили об ожидании приема Патрушева в США на высшем уровне
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В Кремле заявили об ожидании приема Патрушева в США на высшем уровне
Политика, 20:32
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В Кремле заявили об ожидании приема Патрушева в США на высшем уровне

В Москве рассчитывают, что секретаря Совбеза России Николая Патрушева в случае его визита в Вашингтон примут в Белом доме на высшем уровне. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает «РИА Новости».

23 октября президент Владимир Путин встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Встреча продолжалась полтора часа. В ходе нее Путин упомянул намерение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также отметил, что Вашингтон продолжает предпринимать недружественные шаги в отношении Москвы, хотя российская сторона на них не отвечает.

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Политика

Днем ранее с Болтоном провел переговоры Патрушев. В ходе встречи они обсудили инициативы, которые могут способствовать укреплению доверия между Москвой и Вашингтоном, а также проблематику договоров о нераспространении ядерного оружия, о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и по открытому небу. Переговоры длились около пяти часов.

Теги: Белый дом , Юрий Ушаков , Николай Патрушев
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