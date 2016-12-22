На «России-1» объяснили появление в эфире канала погибшей в Керчи девушки

Ведущая «России-1» Ольга Скабеева объяснила появление в эфире телеканала интервью со студенткой Керченского политехнического колледжа, имя которой впоследствии появилось в списках погибших. Выступившая в эфире канала девушка, как рассказала на своей странице в Instagram Скабеева, на самом деле оказалась студенткой керченского колледжа, но «находилась в шоке» и побоялась назвать свое настоящее имя. В итоге она представилась именем погибшей.

Настоящее имя девушки, которая появилась в эфире «России-1», в редакции, по словам Скабеевой, уже выяснили. «У нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии», — добавила она, заметив, что этой студентке сотрудникам канала посоветовала позвонить волонтер, которая организовала сбор крови для пострадавших при нападении на колледж.

«Девушка ответила на звонок редактора в 17:44 мск, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась А.К.», — рассказала Скабеева, заметив, что в неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира девушки с таким именем и фамилией не было.​ «Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны», — заключила ведущая. Всем родным и близким погибших при нападении на колледж она от лица работников редакции «России-1» принесла глубочайшие соболезнования.

Нападение на Керченский политехнический колледж произошло 17 октября. В здание учебного заведения, как стало известно позже, в этот день пришел студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков. В столовой на первом этаже учебного учреждения он взорвал бомбу, а затем начал расстреливать находившихся в колледже людей. В результате происшествия погибли 20 человек, Росляков покончил с собой.

Российский Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

В день нападения в спецвыпуске программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» появилось интервью девушки, которую представили как студентку колледжа А.К. Имя этой девушки впоследствии появилось в официальном списке погибших в Керчи. Внимание на это 23 октября обратили телеканал «Дождь», «Новая газета» и RTVI.​