Harley-Davidson объявила об отзыве 238,3 тыс. мотоциклов по всему миру

Американский производитель мотоциклов, компания Harley-Davidson отзывает с рынка 238,3 тыс. мотоциклов для устранения проблемы с гидравлическим приводом сцепления. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.
Как отмечается, отзыв коснется моделей Touring, Trike и CVO Touring, выпущенных в 2017—2018 годах, а также части мотоциклов модели Softail 2017 года. Затраты в связи с этим составят около $35 млн.
Harley-Davidson также обнародовала отчетность за III квартал. Согласно документам, чистая прибыль компании в июле-сентябре выросла до $113, 86 млн.
В конце июня Harley-Davidson объявила, что перенесет из США производство мотоциклов, которые предназначены для Европы. Этот шаг связан с введением Евросоюзом пошлин на различные товары из США. В частности, пошлины на мотоциклы компании выросли с 6% до 31%. После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что перенос производства мотоциклов будет «началом конца». Глава государства также поддержал байкеров, которые заявили о планах объявить бойкот Harley-Davidson из-за решения компании.