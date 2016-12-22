Трамп поддержал желающих бойкотировать Harley-Davidson байкеров
Политика, 18:34
0
Трамп поддержал желающих бойкотировать Harley-Davidson байкеров
Президент США Дональд Трамп поддержал байкеров, которые хотят объявить бойкот компании Harley-Davidson из-за того, что она планирует перенести свое производство из США в другие страны. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
В субботу, 11 августа, издание The Hill сообщало, что некоторые байкеры планируют отказаться от мотоциклов этой компании из-за того, что она перенесет свое производство из Соединенных Штатов.
«Многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить бойкот компании, если ее производство уйдет в офшор. Отлично! Большинство компаний идут, наоборот, к нам, в том числе конкуренты Harley. Плохой ход! Скоро у США будут равные шансы на успех или лучше», — написал американский лидер.
О планах Harley-Davidson покинуть Америку сообщалось в середине июня. Компания заявила, что приняла такое решение из-за ввода Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий. По ее словам, мотопроизводитель перенесет производства мотоциклов, которые предназначены для продажи в Европейском союзе. В Harley-Davidson отметили, что вынуждены сделать это, чтобы «избежать бремени пошлин». В компании отметили, что речь идет о пошлинах, которые ввели ЕС на различные товары из США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
В июне президент Трамп написал в своем Twitter, что если Harley-Davidson перенесет свое производство, то это будет «началом конца». «Ни при каких обстоятельствах Harley-Davidson не может производиться в другой стране!» — подчеркнул американский лидер.