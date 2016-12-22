Трамп поддержал желающих бойкотировать Harley-Davidson байкеров

Президент США Дональд Трамп поддержал байкеров, которые хотят объявить бойкот компании Harley-Davidson из-за того, что она планирует перенести свое производство из США в другие страны. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

В субботу, 11 августа, издание The Hill сообщало, что некоторые байкеры планируют отказаться от мотоциклов этой компании из-за того, что она перенесет свое производство из Соединенных Штатов.

«Многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить бойкот компании, если ее производство уйдет в офшор. Отлично! Большинство компаний идут, наоборот, к нам, в том числе конкуренты Harley. Плохой ход! Скоро у США будут равные шансы на успех или лучше», — написал американский лидер.