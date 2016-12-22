Встреча Путина и Трампа оказалась для Финляндии дороже на €1,7 млн

Стоимость проведения саммита президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа увеличена с €4 млн до €5,7 млн, следует из поправок в бюджет страны на 2018 год. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте финского правительства.

Расходы касаются оплаты работы полиции, пограничной охраны, сил обороны и Министерства иностранных дел. Конкретные ассигнования каждому ведомству и то, насколько они выросли, в сообщении не названы.

В июле 2018 года, вскоре после встречи Путина и Трампа в Хельсинки, расходы на ее проведение и организацию были оценены финскими властями в €4 млн. По тогдашним оценкам более €2,7 млн пошло МВД (полиция и пограничная служба), армии досталось около €400 тыс. и €1 млн — дипломатам. Большая часть расходов МИДа пришлась на аренду дворца «Финляндия» и организацию работы в нем. Еще в одну статью расходов попали оплата аэропортовых сборов и компенсация расходов на передвижение президентов (€150 тыс.). Еще €250 тыс. пришлись на канцелярию президента Финляндии, в частности, оплатившую размещение делегации США в отелях и самого американского президента в гостевой резиденции.

