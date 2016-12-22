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Власти Финляндии подсчитали стоимость встречи Путина и Трампа
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Власти Финляндии подсчитали стоимость встречи Путина и Трампа
Политика, 14:19
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Власти Финляндии подсчитали стоимость встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обошлась Финляндии, по предварительным данным, более €4 млн. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на финское МВД. Из этой суммы около €2,7 млн пришлось на МВД. Они пойдут на выплаты сотрудникам полиции и пограничной службы. Сотрудники Оборонительных сил получат около €400 тыс.

Еще около €1 млн пришлось на Министерство иностранных дел страны. Большая часть этих средств потрачена на аренду дворца «Финляндия» и организацию работы в нем. «МИД также оплатил часть аэропортовых сборов и компенсировал расходы на передвижение президентов. Это стоило €150 тыс.», — сказал начальник пресс-службы МИДа Веса Хяккинен.

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Около €250 тыс. должна оплатить канцелярия президента Финляндии. В эту сумму, в том числе, вошло размещение делегации США в отеле и самого американского президента в гостевом доме.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о реакции в США на саммит двух лидеров. По его словам, в Москве не ждали настолько жестокого неприятия результатов встречи. Саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. Оба президента положительно оценили результаты встречи.

Теги: Финляндия , Владимир Путин , Дональд Трамп , расходы
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