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Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже упала ниже $78
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Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже упала ниже $78
Экономика, 16:19
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Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже упала ниже $78

На торгах на бирже ICE в Лондоне было зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent до $77,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти Brent была ниже уровня $78 за баррель 18 сентября. По состоянию на 16:00 мск фьючерсы этого сорта нефти вновь выросли, их цена составила $78,2.

На фоне ожидания сокращения экспорта нефти Ираном в начале октября нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 3 ноября 2014 года. 3 октября баррель марки Brent преодолел рекордную отметку $86, на которой в последний раз был в ноябре 2014 года.
 

Теги: цена на нефть , фьючерсы
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