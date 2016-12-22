ФАС усилит контроль за ценами на хлеб и муку в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала своим региональным управлениям усилить контроль за ценами на хлеб и муку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анну Мирочиненко.
Данное решение было принято в связи с появлением в СМИ информации о повышении цен на хлебобулочные изделия, хлеб и муку. Мирочиненко добавила, что поскольку в публикациях речь шла о региональных рынках, ценовой контроль усилят именно территориальные управления.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письма предприятий писала, что крупные красноярские производители «Ярхлеб» и «Дихлеб» сообщили торговым сетям об увеличении цен на свою продукцию на 8–12% на весь ассортимент. Представители «Ярхлеба» объяснили рост цен повышением минимальной зарплаты на 20% с мая, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку. Представители «Дихлеба» отметили, что производить ряд товаров стало невыгодно.