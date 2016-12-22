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Экс-тренер «Спартака» Каррера попрощался с игроками
Общество, 15:36
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Экс-тренер «Спартака» Каррера попрощался с игроками

Бывший тренер ФК «Спартак» Массимо Каррера приехал попрощаться с игроками футбольного клуба, рассказал РБК его агент Марко Трабукки.

«Вот сейчас он собрал команду, прощается с ними в эту минуту в Москве», — рассказал он. Агент не уточнил, присутствует ли на встрече центральный полузащитник Денис Глушаков.

Трабукки опроверг информацию о том, что Карреру не пускали на базу клуба за вещами. «Это полный бред, он еще вчера все оттуда забрал», — пояснил агент.

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Днем ранее «Спартак» заявил об увольнении Карреры из-за неудовлетворительных результатов команды. Она оказалась по итогам года на шестой строчке турнирной таблицы национального чемпионата и не прошла в групповой этап Лиги чемпионов. Полузащитник клуба Денис Глушаков поблагодарил Карреру «за чемпионский сезон».

Исполняющим обязанности тренера стал Рауль Рианчо, до лета 2018 года входивший в тренерский штаб сборной Украины.

 

Теги: «Спартак» , главный тренер
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