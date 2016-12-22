Заброшенную Ховринскую больницу в Москве снесут до марта 2019 года

Московская мэрия выбрала генерального подрядчика для сноса зданий и сооружений недостроенной Ховринской больницы. Об этом сообщается на странице департамента строительства Москвы.
Согласно условиям контракта, снос сооружений должен быть завершен до конца февраля 2019 года.
Победителем аукциона на выполнение работ по сносу стало ООО «СтройЭкоРесурс». Компания предложила провести необходимый объем работ за 381,4 млн руб. Приступить к работе подрядчик должен уже в ноябре.
Помимо сноса одного из старейших московских долгостроев, компания должна подготовить площадку для дальнейшего строительства жилья — на этом месте планируется возвести четырех жилых дома с подземной парковкой общей площадью более 300 тыс. кв. м.
Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Через пять лет объект, расположенный по адресу: ул. Клинская, д. 2, корп. 1, стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе здания больницы.