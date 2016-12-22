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В ООН потребовали от Франции пересмотреть запрет на ношение никаба
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В ООН потребовали от Франции пересмотреть запрет на ношение никаба
Политика, 13:14
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В ООН потребовали от Франции пересмотреть запрет на ношение никаба

Комитет по правам человека ООН потребовал от властей Франции пересмотреть запрет на ношение никаба. По мнению правозащитников, данный запрет является серьезным нарушением. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении комитета говорится, что французские власти не смогли убедить международных правозащитников в том, что запрет носить никаб необходим в целях безопасности и обеспечения мирного сосуществования в обществе.

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Франции дали 180 дней на пересмотр данного вопроса.

Во Франции запрет на ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды действует с 2011 года.

В мае 2018 года парламент Дании запретил мусульманкам носить в общественных местах головные уборы, скрывающие лица, в том числе никаб и паранджу. Ранее аналогичные законы были приняты в Австрии, Бельгии и в канадской провинции Квебек.
 

Теги: Комитет , ООН , права человека , Франция , запрет , никаб , требование
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