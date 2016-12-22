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Мэй осудила Бориса Джонсона за замечания в адрес женщин-мусульманок
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Мэй осудила Бориса Джонсона за замечания в адрес женщин-мусульманок
Политика, 22:46
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Мэй осудила Бориса Джонсона за замечания в адрес женщин-мусульманок
Тереза Мэй вступила в полемику с экс-главой МИДа Борисом Джонсоном, осудившим ношение традиционных мусульманских женских головных уборов в общественных местах. В своем публичном видеообращении она призвала Джонсона извиниться
Борис Джонсон (Фото: Alastair Grant / AP)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с телеобращением, посвященным словам экс-главы МИДа Бориса Джонсона о женщинах в бурках (парандже), передает Sky News. Она призвала бывшего члена кабмина публично принести извинения.

Мэй осудила слова Джонсона, заявившего, что женщины в бурках похожи на грабителей банков. Она подчеркнула, что слова экс-министра и члена палаты общин носят оскорбительный характер и выразила согласие с председателем правящей Консервативной партии Брендоном Льюисом, также потребовавшим от Джонсона извинений.

​«Слова, которые использовал Борис для описания внешности людей, без сомнения, были оскорбительны. Так что я согласна с Брендоном Льюисом. Важно, что мы верим в то, что люди имеют право на выражение своей религии, и, в случае с женщинами, носящими бурку и никаб, выбирать то, как они одеваются». — сказала премьер.

С замечаниями в адрес женщин, носящих традиционную мусульманскую одежду Борис Джонсон выступил в статье, опубликованной в The Telegraph, и посвященной запрету паранджи и никаба в Дании. Экс-глава МИД Британии выступил против подобного запрета, однако заявил, что в современном обществе не должно быть принято носить подобные одежды.

Парламент Дании запретил скрывать лица в общественных местах
Общество

Запрет на ношение одежды, полностью скрывающей лицо, в общественных местах был введен в Дании в конце мая решением парламента. Он вступил в силу 1 августа. За ношение подобной одежды в первый раз накладывается штраф в размере 1 тыс. датских крон (€134). С каждым новым нарушением штраф будет увеличиваться, его верхняя планка установлена в размере 10 тыс. крон (€1,34 тыс.). 4 августа закон был впервые применен, штраф был наложен на женщину, появившуюся в никабе в торговом центре.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Тереза Мэй , Борис Джонсон
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