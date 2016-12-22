В РПЦ опровергли особую позицию Афона в конфликте с Константинополем

В Русской православной церкви заявили, что монастыри и храмы на горе Афон в Греции не исключены из-под ведомства Константинопольского патриархата, поэтому россиянам нельзя участвовать в таинствах, проводимых в них. Об этом сообщили РБК в отделе внешних связей РПЦ.
В РПЦ заявили, что ранее в СМИ появилось анонимное сообщение от источника из Священного кинота Афона, в котором утверждалось, что решение синода о разрыве евхаристического общения с Константинополем не распространяется на афонские обители. Причиной этого является то, что Вселенский патриарх Варфоломей «не является правящим архиереем Афонской автономии, а лишь ее духовным отцом».
В РПЦ опровергли причастность афонского кинота к сообщению, указав, что оно противоречит официальной позиции Афона.
Синод РПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинополем 15 октября, после того как патриарх Варфоломей снял анафему с двух глав украинских неканонических церквей. Позднее в РПЦ признали Варфоломея раскольником.
В связи с этим православные россияне лишились возможности участвовать в таинствах в храмах, принадлежащих Константинопольскому патриархату, в число которых входят и церкви на Афоне. При этом в РПЦ разрешили верующим посещать Афон в качестве туристов, не участвуя в богослужениях.