При поиске пропавшей аргентинской подлодки обнаружены новые объекты

В зоне поиска подлодки аргентинских ВМС San Juan были обнаружены два новых объекта. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Аргентины.
«Поступила информация об обнаружении новой точки интереса №20, которая будет исследована при первой возможности», — отметили в ведомстве, добавив, что также будет исследован объект №19, который обнаружили ранее.
По данным издания Clarin, двум обнаруженным объектам была присвоена категория «высокая вероятность совпадения» с фрагментами подводной лодки.
Подводная лодка аргентинских ВМС San Juan перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Последний раз ее местоположение зафиксировали в 432 км от побережья Аргентины, когда она переходила из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. Экипаж подлодки составляли 44 человека. 23 ноября для поиска субмарины Минобороны России направило судно «Янтарь», которое прекратило поисковые работы 3 апреля 2018 года.