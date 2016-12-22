В Аргентине сообщили о «важном сигнале» при поиске пропавшей подлодки

В районе, где сосредоточены поиски пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», был обнаружен «важный сигнал». Об этом заявил министр обороны Аргентины Оскар Агуад, сообщает телеканал G1 Globo.
По его словам, сигнал зафиксирован на глубине 280 м американской компанией Ocean Infinity, которая приступила к поискам подлодки в августе. В декабре 2017 года у берегов Аргентины также был обнаружен объект, похожий на пропавшую субмарину, его обследованием занимался российский исследовательский аппарат «Пантера Плюс».
Аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года после выхода из порта Ушуая. Субмарина направлялась в порт Мар-дель-Плата, на борту находились 44 человека. Последний сигнал подлодки был зафиксирован в 432 км от Атлантического побережья Аргентины.
В поисковой операции участвовали специалисты из США, России, Британии, Бразилии и Чили. В начале декабря Агуад официально объявлял, что экипаж подводной лодки мертв, так как «время, прошедшее с момента исчезновения субмарины, не оставляет шансов на выживание».