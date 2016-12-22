В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 13 человек

В Нижегородской области при столкновении автобуса и легкового автомобиля погиб один человек, еще 13 пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД России.

ДТП произошло в Богородском районе на 15-м км трассы Нижний Новгород — Касимов. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который следовал из поселка Буревестник в Нижний Новгород. Водитель легковой машины скончался на месте.

ТАСС со ссылкой на ГИБДД уточняет, что водитель Kia за последний год нарушал правила дорожного движения около 40 раз.

21 октября в Дмитровском районе Подмосковья столкнулись автобусы «ПАЗ» и Ивеко. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).