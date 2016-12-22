Twitter по ошибке заблокировал страницу Илона Маска

Аккаунт Илона Маска в Twitter был заблокирован, после того как администрация посчитала, что его взломали хакеры. Об этом предприниматель рассказал на своей восстановленной странице в соцсети.

«Twitter посчитал, что мою страницу взломали, и заблокировал мой аккаунт», — написал Маск.

При этом, он не уточнил, по какой именно причине администрация Twitter сочла его аккаунт взломанным.

Согласно правилам социальной сети, если представителям Twitter кажется, что учетная запись пользователя украдена или взломана, то они должны прислать на его электронную почту пароль для профилактики с дополнительной информацией о смене пароля, чтобы перекрыть доступ хакеру.

Ранее на своей странице в Twitter Илон Маск писал такие посты, как «Я люблю аниме», «Я присвоил Чиби-Россомаху (супергерой аниме. — РБК)», также миллиардер сравнил популярные социальные сети с играми: Twitter — это Dark Souls, Reddit — это Bloodborne, Instagram — это The Legend of Zelda.

В конце сентября власти США обязали Маска оставить один из постов в Tesla и выплатить штраф $20 млн из-за его твита, который Комиссия по ценным бумагам США расценила как попытку ввести инвесторов в заблуждение.