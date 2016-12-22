ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,92 64,74 EUR Нал. 75,48 74,27 USD Бирж. 65,34 +0,09 EUR Бирж. 74,90 +0,11 USD ЦБ. 65,31 -0,51 EUR ЦБ. 75,37 +0,05 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6566,20 -58,00 IMOEX 2299,12 -0,41% RTSI 1108,73 -0,70% Brent 79,34 -0,46% DJIA 25317,41 -0,50% Nasdaq 7468,63 +0,27%
Twitter по ошибке заблокировал страницу Илона Маска
Лента новостей
В Сеуле ратифицировали соглашение о денуклеаризации КНДР 09:44, Политика Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 09:30, РБК и Инвитро Как покупатели выбирают магазины на примере Москвы 09:26, Потребрынок  Twitter по ошибке заблокировал страницу Илона Маска 09:23, Технологии и медиа Позитивная дискриминация: какова роль СПГ из США на газовом рынке Европы 09:20, Мнение Маршрут построен: как за ₽2,5 млн в месяц контролировать мерчандайзеров 09:20, Свое дело Cinemood: как коробка с мультфильмами пытается стать серьезным бизнесом 09:20, Бизнес Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 09:00, РБК и Barilla Глава ВТБ оценил объем вложений в создаваемую со Сбербанком авиакомпанию 08:43, Бизнес Бум инвестиций: почему в Южную Азию переносят производство из Китая 08:34, Quote Задержанный за кражу велосипеда мужчина сознался в семи убийствах 08:30, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 08:17, РБК и Мираторг Минобороны потратит 485 млн руб. на слежку за курсантами в интернете 08:10, Общество Роскачество проверило «Докторскую» колбасу на безопасность 08:01, Общество Украину признали самой уязвимой из развивающихся экономик 08:01, Экономика В Китае открыли самый длинный в мире морской мост 07:59, Общество Путин дал «Сириусу» статус «научной долины» и арену Олимпиады в Сочи 07:31, Общество Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Чите не признал вину 07:30, Общество Трамп пообещал отправить «сколько нужно» военных на границу с Мексикой 07:17, Политика Эксперты предсказали паузу в повышении ключевой ставки ЦБ 07:00, Финансы У дома Сороса в США нашли бомбу 06:49, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 06:46, РБК и Schneider Electric Кабмин Великобритании отказался от термина fake news 06:38, Политика Россияне назвали желаемый для жизни на пенсии доход 06:03, Общество Трамп назвал себя националистом 06:02, Политика В Мексике 2 тыс. человек эвакуировали после взрыва на алкогольной фабрике 05:25, Общество В Чите задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней девочки 05:00, Общество Лондон не нашел доказательств эффективности «российского вмешательства» 04:49, Политика
Twitter по ошибке заблокировал страницу Илона Маска
Технологии и медиа, 09:23
0
Twitter по ошибке заблокировал страницу Илона Маска

Аккаунт Илона Маска в Twitter был заблокирован, после того как администрация посчитала, что его взломали хакеры. Об этом предприниматель рассказал на своей восстановленной странице в соцсети.

«Twitter посчитал, что мою страницу взломали, и заблокировал мой аккаунт», — написал Маск.

При этом, он не уточнил, по какой именно причине администрация Twitter сочла его аккаунт взломанным.

Apple и Twitter заблокировали приложения и аккаунты конспиролога из США
Технологии и медиа

Согласно правилам социальной сети, если представителям Twitter кажется, что учетная запись пользователя украдена или взломана, то они должны прислать на его электронную почту пароль для профилактики с дополнительной информацией о смене пароля, чтобы перекрыть доступ хакеру.

Ранее на своей странице в Twitter Илон Маск писал такие посты, как «Я люблю аниме», «Я присвоил Чиби-Россомаху (супергерой аниме. — РБК)», также миллиардер сравнил популярные социальные сети с играми: Twitter — это Dark Souls, Reddit — это Bloodborne, Instagram — это The Legend of Zelda.

В конце сентября власти США обязали Маска оставить один из постов в Tesla и выплатить штраф $20 млн из-за его твита, который Комиссия по ценным бумагам США расценила как попытку ввести инвесторов в заблуждение.

Теги: Илон Маск , блокировка , Twitter
Главное
Путин дал «Сириусу» статус «научной долины» и арену Олимпиады в Сочи Общество
Материалы по теме
Илон Маск сыронизировал над Комиссией по ценным бумагам США Технологии и медиа
Илон Маск и Марк Цукерберг потеряли за день $3,5 млрд Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter