Apple и Twitter заблокировали приложения и аккаунты конспиролога из США

Компания Apple заблокировала в магазине App Store приложение, принадлежащее конспирологу Алексу Джонсу, за «нежелательный контент». Об этом сообщает Reuters.
Приложение называлось the InfoWars, которое называется как одноименный сайт Джонса.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания Twitter навсегда заблокировала аккаунты Джонса и его сайта в своей социальной сети, а также в приложении Periscope. Причиной стало нарушение политики компании в вопросах оскорблений и притеснений.
В начале августа компания Apple удалила подкасты сайта Infowars из iTunes и приложения «Подкасты». Компания объясняла это тем, что она не допускает «языка вражды». Все авторы должны следовать определенным указаниям, чтобы обеспечить безопасную среду для пользователей.
Издание The Wall Street Journal сообщало, что в июле соцсеть Facebook заблокировала Джонса на 30 дней за то, что он делал публикации, противоречащие политике против разжигания ненависти.