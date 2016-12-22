Трамп назвал себя националистом

Президент США Дональд Трамп заявил, что является националистом. Об этом он рассказал, выступая на митинге в Техасе в поддержку Теда Круза кандидата в сенат от Республиканской партии, пишет Politico.
По словам Трампа, слово «националист» стало старомодным и его не советуют употреблять. «Вы знаете кто я? Я националист. Окей. Я националист», — сказал президент США, призвав собравшихся использовать это слово. Как отмечает Politico, присутствовавшие на мероприятии встретили его заявление аплодисментами.
Президент США также заявил, что Демократическая партия хочет восстановить правление «коррумпированных, жаждущих власти глобалистов».
«Глобалист — это человек, который хочет, чтобы было хорошо миру, откровенно не беспокоясь так же о своей стране. И знаете что? Нам этого не надо», — добавил Трамп.
На прошлой неделе, 18 октября, президент России Владимир Путин назвал себя «самым правильным и эффективным национализмом». При этом он подчеркнул, что «эффективному» и «правильному» национализму, который направлен на сохранение многонациональной России, противостоит национализм «пещерный», ведущий к развалу государства.
Путин добавил, что Россия смогла просуществовать тысячу лет благодаря толерантнным отношениям между формирующими ее нациями и представителями разных религий. «В этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым правильным, настоящим националистом — и самым эффективным — являюсь я», - сказал президент.