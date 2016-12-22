Трамп назвал себя националистом

Президент США Дональд Трамп заявил, что является националистом. Об этом он рассказал, выступая на митинге в Техасе в поддержку Теда Круза кандидата в сенат от Республиканской партии, пишет Politico.

По словам Трампа, слово «националист» стало старомодным и его не советуют употреблять. «Вы знаете кто я? Я националист. Окей. Я националист», — сказал президент США, призвав собравшихся использовать это слово. Как отмечает Politico, присутствовавшие на мероприятии встретили его заявление аплодисментами.​

Президент США также заявил, что Демократическая партия​ хочет восстановить правление «коррумпированных, жаждущих власти глобалистов».

«Глобалист — это человек, который хочет, чтобы было хорошо миру, откровенно не беспокоясь так же о своей стране. И знаете что? Нам этого не надо», — добавил Трамп.

На прошлой неделе, 18 октября, президент России Владимир Путин назвал себя «самым правильным и эффективным национализмом». При этом он подчеркнул, что «эффективному» и «правильному» национализму, который направлен на сохранение многонациональной России, противостоит национализм «пещерный», ведущий к развалу государства.

Путин добавил, что Россия смогла просуществовать тысячу лет благодаря толерантнным отношениям между формирующими ее нациями и представителями разных религий. «В этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым правильным, настоящим националистом — и самым эффективным — являюсь я», - сказал президент.



