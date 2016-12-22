Президент Польши назвал «Северный поток-2» опасным для Украины и Словакии

Газопровод «Северный поток-2» может быть опасен для Украины и Словакии, заявил президент Польши в интервью Polskie Radio, передает «Укринформ».

«Без сомнения, создание газопровода» Северный поток-2 представляет опасность для Украины, Словакии и был бы энергетической угрозой для Польши, если бы не наши предупреждающие действия», — сказал Дуда.

Он также отметил, что позиции Польши, Украины и Словакии в вопросе строительства данного газопровода едины.

В январе польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что обсуждал с занимавшим тогда пост госсекретаря США Рексом Тиллерсоном тему «Северного Потока-2». «Мы хотим, чтобы этот проект подпал под режим санкций. И это очень важный пункт в наших переговорах с США», — сказал он.

«Северный поток-2» — газопровод, по которому планируется поставлять газ из России в Германию. Согласно плану, он должен пройти по дну Балтийского моря. Газопровод будет способен поставлять 55 млрд куб. м. газа в год.



