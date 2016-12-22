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В Думе разъяснили идею штрафовать не платящих налоги самозанятых
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В Думе разъяснили идею штрафовать не платящих налоги самозанятых
Экономика, 02:40
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В Думе разъяснили идею штрафовать не платящих налоги самозанятых

Госдума может ввести штрафы для граждан, которые зарегистрировались самозанятыми, но не выплачивают налоги, незарегистрированных же ждет ответственность в рамках действующего законодательства, рассказал глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров, передает «Интерфакс».

«Ничего другого здесь нет. Это режим для тех, кто уже зарегистрировался. То есть ты сам заявил, что этим пользуешься, ты сам пошел на этот режим, и ты его нарушаешь. Только для них», — сказал он.

Парламентарий уточнил, что в первый штраф для зарегистрированных самозанятых, которые не платят налоги составит 20% в случае, если сумма нарушения составляет не менее 1 тыс. руб. В случае, если повторное нарушение произошло в течение шести месяцев после первого, штраф составит 100% от доходов.

В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход
Экономика

Ранее Макаров заявил, что для незарегистрированных и не платящих налоги самозанятых могут ввести штраф в размере полученного ими дохода. «Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — сказал он, но позже уточнил, что 100% дохода будут изымать только в случае повторных нарушений.

Партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев, комментируя эту идею, заявил, что штраф для самозанятых в размере всего полученного ими дохода будет противоречить основополагающим принципам налогообложения. Он уточнил, что штраф за невыплату налогов для физических и юридических лиц варьируется от 20 до 40% от суммы нарушения.

Законопроект о налогах для самозанятых подготовили в начале сентября. К данной категории граждан предлагается относить лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, но не нанимают сотрудников. В документе предлагается установить для них налог в размере 4% от стоимости оказанной услуги. 

Теги: самозанятые , Налог , штраф
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