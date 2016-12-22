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Обвиняемого в растрате главу «Компьюлинка» отправили под домашний арест
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Обвиняемого в растрате главу «Компьюлинка» отправили под домашний арест
Общество, 17:34
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Обвиняемого в растрате главу «Компьюлинка» отправили под домашний арест

Президент группы ИТ-компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ, обвиняемый в мошенничестве и растрате, ​решением Тверского суда Москвы переведен из СИЗО под домашний арест. Об этом РБК заявили в пресс-службе суда.

ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Сергея Гурова уточнил, что мера пресечения была смягчена по ходатайству следствия «в связи с изменением обстоятельств по делу».

Ляща арестовали 21 сентября на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. 8 октября его также обвинили в растрате 55 млн руб. По данным источников CNews, поводом послужила деятельность предпринимателя в его личных проектах в ИТ-сфере, не связанных с компанией «Компьюлинк». Другой источник утверждал, что дело может быть связано с деловыми отношениями компании и ВЭБ.

10 октября Лящ из-за «невозможности заниматься бизнесом»​ пожаловался на меру пресечения бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Группа компаний «Компьюлинк» была основана в 1993 году. Она оказывает услуги в сфере информационных технологий и отраслевого консалтинга, создает сети передачи данных, поставляет ПО и оборудование.

Теги: домашний арест , растрата
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