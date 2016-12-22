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Президент компании «Компьюлинк» пожаловался Титову на содержание в СИЗО
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Президент компании «Компьюлинк» пожаловался Титову на содержание в СИЗО
Общество, 17:42
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Президент компании «Компьюлинк» пожаловался Титову на содержание в СИЗО

Президент ГК «Компьюлинк» Михаил Лящ обратился к бизнес-омбудсмену Борису Титову с жалобой на арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщил РБК член ОНК Москвы Иван Мельников.

«Лящ обратился к нам с жалобой на меру пресечения, он считает, что она незаконна, а также требует защиты своих прав в рамках уголовного дела», — рассказал член ОНК. По словам Мельникова, Лящ также жаловался и на «невозможность заниматься бизнесом».

«Кроме того, Михаил переживает, что не может заниматься спортом, и до нашего прихода у него не было телевизора и холодильника. После обращения в администрацию СИЗО № 2 техника у него появилась», — добавил член ОНК.

РБК не удалось связаться с представителями омбудсмена для уточнения информации о жалобе Ляща.

В Москве арестован глава одной из крупнейших ИТ-компаний России
Общество

Лящ был арестован 21 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмен арестован до 20 ноября. Как сообщало издание CNews со ссылкой на свои источники, Лящ был задержан из-за его личных проектов в ИТ-сфере, которые не связаны с компанией «Компьюлинк». Другой источник утверждал, что дело может быть связано с деловыми отношениями компании и ВЭБ. В понедельник, 8 октября, стало известно, что Лящ также обвиняется в растрате.

Группа компаний «Компьюлинк» оказывает услуги в сфере информационных технологий и консалтинга, занимается созданием сетей передачи данных, а также поставкой ПО и оборудования.

Теги: мошенничествво , СИЗО , Борис Титов
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